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Fenerbahçe'den Caner Erkin'e cazip teklif

Fenerbahçe’den eski yıldızı Caner Erkin için önemli bir hamle geldi. Caner Erkin'e Beşiktaş’ın teklifinden yıllık 500 bin Euro fazla para önerildi.

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Beşiktaş'ın yıllığı 1 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık teklifte bulunduğu Caner Erkin'e Fenerbahçe yıllık 1 milyon 750 bin Euro teklif etti. Caner Erkin, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda 3 yılda 1,5 milyon Euro (yaklaşık 11 milyon TL) fazladan garanti parayı cebine koymuş olacak.

Beşiktaş'ı zor durumda bırakan teklif
Fenerbahçe'nin bu teklifi Beşiktaş'ı zor durumda bıraksa da çok ciddi mali tedbirler almayı planlayan Siyah- Beyazlı yönetim, 1 milyon 250 bin Euro'nun üstüne çıkmayı düşünmüyor.



''Bu tür haberlerin çıkması gayet normal" 
Geçtiğimiz günlerde F.Bahçe iddiaları üzerine bir açıklama yapan Caner'in menajeri Batur Altıparmak "Caner'in sözleşmesi haziranda sona eriyor. Bu tür haberlerin çıkması gayet normal" ifadelerini kullanmıştı.

8 asist yaptı ve 2 de gol attı
Caner Erkin bu sezon 24'ü ilk 11 olmak üzere 25 lig maçına çıktı. Tecrübeli sol bek bu maçlarda 8 asist yaptı ve 2 de gol attı, 10 gole direkt katkı yaptı.

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