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Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı! İşte günün kahramanı ilan ettiği 18 şehir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaşarak günün kahramanlarını ilan etti.

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Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor..Şu ana kadar virüsten 908 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldi...Virüsün yaylmasını engellemedeki en güçlü mücadele ise evde kal çağrıları oldu...

Bakan Koca'dan günün kahramanları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Videonun sonunda alkış sesleriyle beraber "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.

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