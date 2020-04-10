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Dünya futboluna 9 milyar Euro'luk Korona darbesi

Futbolcuların piyasa değerlerinde corona virüs salgını sonrası %20’lik bir düşüş yaşandı. Dünya futbolundaki toplam kayıp ise tam 9 milyar Euro’ya ulaştı.

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Corona virüsün futbola olumsuz etkileri devam ediyor. Liglere ara verilmesi sonrası birçok kulüp oyuncularına ödeme yapmakta zorlanırken, futbolcuların piyasa değerleri de %20 düştü. Dünyaca ünlü transfermarket sitesi, corona virüs ile birlikte oyuncu değerlerini yeniden güncelledi ve futbol piyasasının değeri 9 milyar Euro geriledi.

Ronaldo ve Messi nasibini aldı
Messi ve Ronaldo gibi yıldızlar da corona karşısındaki düşüşten nasibi aldı. Messi'nin değeri 140 milyon Euro'dan 112 milyon Euro'ya, Ronaldo'nun değeri ise 75 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya düştü.



Neymar'ın değeri de düştü
222 milyon Euro ile tarihin en çok bonservis ödenen oyuncusu Neymar'ın değeri de 160 milyon Euro'dan 128 milyon Euro'ya geriledi. Futbol piyasasında değerlerinin yaz transfer döneminde corona virüsün dünya üzerindeki etkisinin devam etmesi halinde daha da düşebileceği düşünülüyor.



Pahalı transferler askıya alınacak
Avrupa'da son dönemde yaşanan transfer çılgınlığı bu yaz sona erecek gibi duruyor. Kulüplerin pahalı transferleri askıya alması bekleniyor. 

1.8 milyar Euro'luk bir düşüşe uğradı
Dünyanın en pahalı ligi olan Premier Lig'de kulüplerin değeri 1.8 milyar Euro'luk bir düşüşe uğradı. En ağır darbeyi ise ligin en değerli takımı M.City yaşadı. City'nin değeri 900 milyon Euro'ya düştü.

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