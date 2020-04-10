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Almanya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 266 kişi hayatını kaybetti

Almanya’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 373’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 113 bin 525 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 266 kişi virüs nedeniyle öldü.

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Almanya, 118 bin 235 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4’üncü ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 607’ye çıktı.

Robert Koch Enstitütü'nün verilerine göre Almanya'da 10 Nisan Cuma sabahı itibarıyla tespit edilen yeni vaka sayısı 5 bin 323. Böylece toplam vaka sayısı da 113 bin 525'e ulaştı. Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 987 aratarak, toplam 53 bin 913' yükseldi.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiye kadar tespit edilen en yüksek seviyeye ulaşarak 266 oldu. Böylece yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Almanya'da 2 bin 373 olarak açıklandı.

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