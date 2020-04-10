Van'da cezaevi hükümlüleri maske ve tulum üretmeye başladı

VAN'da cezaevinde bulunan kimseler 2017 yılından beri atölyede yastık, delil torbası gibi malzemeler üretiyordu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında da 18 cezaevi hükümlüsü ve 3 personel tarafından maske ve tulum üretilmeye başlandı.

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Van Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü tekstil atölyesi Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumuna bağlı olarak 2017 yılında faaliyete geçti. Nevresim takımı, yastık, iç çamaşırı, delil torbası, sedye örtüsü ile hasta önlüğü dikiliyordu.

Resmi kurumların ihtiyaçları karşılanacak

Artık atölyede, koronavirüs salgını nedeniyle tek kullanımlık maske ve tulum üretimine de başlandı. 3 personel ve 18 hükümlü ile üretilen maske ve tulumlarla Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlar ile resmi kurumların ihtiyaçları karşılanacak.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu'na bağlı olarak Van Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Kurumu Müdürlüğü olarak faaliyet göstermekteyiz. Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada ve akabinde ülkemizde görülmesi üzerine Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün talimatları ile burada çok yoğun bir şekilde tek kullanımlık maske ve tulum üretimine başladık. Burada şu an 18 hükümlü ile 3 personelimiz 17 makine ile bu üretimi sağlamaktayız." dedi.

"Topluma kazandırılması için çaba sarf etmekteyiz"

Dönmez sözlerine şöyle devam etti, "Bir aylık üretim hedefimiz 40 bin maskenin üretilmesidir. Burada çalışan hükümlüler aynı zamanda cezalarının infazını yapmakta ve meslek öğrenerek topluma kazandırılması için çaba sarf etmekteyiz. Hükümlüler burada çalışırken sigortaları iş yurtları kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Belli bir gündelik almaktadırlar. Böylelikle hem cezalarının infazını sağlamakta, hem de devletimizin koronavirüs ile mücadele noktasında gerekli üretimi yapmaktadırlar" diye konuştu.