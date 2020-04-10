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Hayat Tamircisi Hasan Kızıl kimdir yaşı kaç ilginç hayatı

Kanal D ekranlarında yepyeni, insanın içini ısıtan bir program başladı. Hayat Tamircisi adlı programda Hasan Kızıl yaralı hayvanları iyileştiriyor ve onları doğal ortamlarına bırakıyor. Peki Hayat Tamircisi programını hazırlayan Hasan Kızıl kimdir, kaç yaşında?

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Dün akşam Kanal D ekranlarında Hayat Tamircisi adında bir program başladı. Ekranlara merhaba diyen Hayat Tamircisi programında engelli hayvanlarıların hayatlarını tamir eden, onları tekrar hayata bağlayan ‘Hayat Tamircisi’ Hasan Kızıl'ın hikayeleri anlatılacak. Peki Hayat Tamircisi programını hazırlayan Hasan Kızıl kimdir, kaç yaşında? 

500’DEN FAZLA HAYVAN YENİDEN YÜRÜDÜ

Hayat Tamircisi'nde geçirdiği kaza veya hastalıklar nedeni ile yürüyemeyen hayvanların Kızıl'ın yardımıyla iyileşme süreçleri ekrana taşınacak. Daha önce kendi imkanlarıyla 500'den fazla engelli hayvanı yürütmeyi başaran Hasan Kızıl'a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.

HASAN KIZIL KİMDİR?

Hasan Kızıl 1995 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Liseyi açık öğretimden tamamlayan Kızıl, lise döneminde görme engelli vatandaşlar için navigasyonlu baston projesiyle adından söz ettirmişti.

Üniversite eğitimi almak isteyen Hasan Kızıl, geçtiğimiz yıl yapılan üniversite sınavına bir kediyi veterinere yetiştirdiği için girememişti. Hasan Yıldız ilk kez TEDx konuşmasıyla tanınmıştı. Baran adındaki bir inekle olan ilişkisini anlatan Kızıl, engelli hayvanlar için yürüteç projeleriyle de adından söz ettirmişti.

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