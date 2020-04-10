1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı Mahmut Okay yakalandı

MUŞ'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, turuncu kategorideki Mahmut Okay yaralı ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı, Turuncu kategoride 1 milyon TL'yer kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Şüpheli bir araç durduruldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Muş'un Varto ilçesi, Varto-Karlıova yolunda jandarma kontrol noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durduruldu.

"Hayri Mava" yakalandı

Araçtakilerin ateş açması üzerine çıkan çatışma sonucu, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu (YPS sorumlusu), turuncu kategoride 1 milyon liraya kadar ödülle aranan "Hayri Mava" kod adlı terörist Mahmut Okay, yaralı olarak yakalandı.

Yardım eden de yakayı ele verdi

"Hayri Mava" kod adlı terörist Mahmut Okay isimli teröriste yardım ve yataklık yapan bir şüpheli de sağ olarak yakalandı.