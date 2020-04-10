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Esenyurt'ta Yasağa rağmen havuz kenarında oturan adamdan ilginç savunma

Esenyurt'ta sosyal mesafe ve park, bahçelerde oturmama kuralına uymayan vatandaşlar, havuz kenarında oturdu. Polis vatandaşları tek tek uyarırken bir vatandaş ise, "Yeni geldik, arkadaşı bekliyoruz" diyerek kendini savundu.

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Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında park bahçelerde bir arada toplanmalar da yasak olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar Esenyurt'ta süs havuzu kenarında oturup sohbet etti.

Tedbirler kapsamında sürekli devriye attığı görülen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri havuz kenarında oturan vatandaşları tek tek uyardı. Polis ekipleri vatandaşlara 'Evde kal' uyarıları yaparak kimlik kontrolünde bulundu.

"Yeni geldik, arkadaşı bekliyoruz"

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maskesiz şekilde yan yana oturan iki kişi de Esenyurt Polisi tarafından uyarıldı. Polisin kuralları hatırlatması üzerine vatandaş, "Yeni geldik arkadaşı bekliyoruz" diyerek karşılık verdi. Polis vatandaşlara tekrarı durumunda ceza yazılacağını hatırlatarak havuzun etrafını boşalttı.

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