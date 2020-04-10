Türkiye için koronavirüste bir iyi bir kötü haber sayı artarken ölüm oranı azalıyor

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından 31 gün geçti. Ortaya çıkan rakamlar hem iyi hem de kötü haberi veriyor Türkiye için... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 96 kişinin vefat ettiğini, 4 bin 56 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 908'e, vaka sayısı ise 42 bin 282'ye yükseldi. Türkiye bu rakamlarla dünya genelinde salgın liginde üst sıralara çıktı. Öte yandan Türkiye, ölüm oranı sıralamasında Almanya'yı da geçip dünyada onunculuğa geriledi...