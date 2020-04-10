Türkiye için koronavirüste bir iyi bir kötü haber sayı artarken ölüm oranı azalıyor
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam ölü sayısı 908'e, vaka sayısı ise 42 bin 282'ye yükseldi. Türkiye bu rakamlarla vaka sayısında dünyada 9, ölüm sayısında ise 13. sıraya çıktı. Öte yandan Türkiye'nin vaka sayısına göre ölüm oranı bakımından dünyada 10 sıraya geriledi.
Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından 31 gün geçti. Ortaya çıkan rakamlar hem iyi hem de kötü haberi veriyor Türkiye için... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 96 kişinin vefat ettiğini, 4 bin 56 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 908'e, vaka sayısı ise 42 bin 282'ye yükseldi. Türkiye bu rakamlarla dünya genelinde salgın liginde üst sıralara çıktı. Öte yandan Türkiye, ölüm oranı sıralamasında Almanya'yı da geçip dünyada onunculuğa geriledi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 96 kişi daha hayatını kaybederken, 4 bin 56 yeni tanı kondu. Böylece toplam ölü sayısı 908'e çıkarken toplam vaka sayısı ise 42 bin 282'ye yükseldi. Böylece Türkiye vaka sayısında dünyada 9, ölüm sayısında ise 13. sıraya çıktı.
Vaka artış hızı düşme eğiliminde
Bakan Koca'nın açıklamalarına göre, 296 koronavirüs hastası daha işileşti, böylece toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 142’ye çıktı. Dün 28 bin 578 kişiye daha Covid-19 testi yapılırken, yapılan toplam test sayısı da 276 bin 338'e yükseldi. Sağlık bakanı Koca, "Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde" bilgisini paylaştı.
Türkiye vaka sayısında 9, ölümde 13. sırada
Türkiye 908 ölüm ile dünyada koronavirüsten ölen kişi sayısı bakımından 13. sıraya yükseldi. 42 bin 282 vaka ile ise Türkiye dünyada en çok vaka görülen 9. ülke oldu.