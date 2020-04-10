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Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenmeye başlandı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenmeye başlandı. 

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