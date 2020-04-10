Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği
Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenmeye başlandı.
Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenmeye başlandı.