Allahyar Sayyadmanesh'in eski teknik direktörü: Çocuk ülkedeki en iyi forvetti

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh'den eski teknik direktörü Winfried Schafer, 'En iyi golcüm' diye bahsetti.

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Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki İran'lı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh'in Esteghlal FC'de forma giydiği dönemde teknik direktörü olan Winfried Schafer, sarı lacivertli futbolcunun transfer sürecine ilişkin isyan eder nitelikte bir açıklama yaptı.

"Satışı sinir bozucuydu"

Schafer, Alman basınına yaptığı konuşmada Allahyar için 'takımımın en iyi golcüsü' ve 'İran'ın en iyi golcüsü' yakıştırmalarını yaparken, satışının sinir bozucu olduğu dile getirdi.

"Çocuk ülkedeki en iyi forvetti"

70 yaşındaki teknik adam, yaptığı konuşmada, "Şampiyonluk mücadelesinde garip hakem kararlarıyla önemli noktalarden geriye düşürüldük. Ancak, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ne olduğunu asla unutmayacağım. Çalıştığım süre boyunca bunlar gerçekleşti. Birinde, üç normal oyuncumu kaybettim çünkü sözleşmelerini yenilemeyi reddettiler. Buna ek olarak, 17 yaşındaki en yetenekli golcüm Allahyar Sayyadmanes Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye satıldı. Çocuk, çalıştığım ülkedeki en iyi forvetti ancak satış politikası doğruydu." dedi.