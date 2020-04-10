HABER /  FENERBAHÇE

Allahyar Sayyadmanesh'in eski teknik direktörü: Çocuk ülkedeki en iyi forvetti

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh'den eski teknik direktörü Winfried Schafer, 'En iyi golcüm' diye bahsetti.

Abone ol

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki İran'lı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh'in Esteghlal FC'de forma giydiği dönemde teknik direktörü olan Winfried Schafer, sarı lacivertli futbolcunun transfer sürecine ilişkin isyan eder nitelikte bir açıklama yaptı.

"Satışı sinir bozucuydu"

Schafer, Alman basınına yaptığı konuşmada Allahyar için 'takımımın en iyi golcüsü' ve 'İran'ın en iyi golcüsü' yakıştırmalarını yaparken, satışının sinir bozucu olduğu dile getirdi.

"Çocuk ülkedeki en iyi forvetti"

70 yaşındaki teknik adam, yaptığı konuşmada, "Şampiyonluk mücadelesinde garip hakem kararlarıyla önemli noktalarden geriye düşürüldük. Ancak, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ne olduğunu asla unutmayacağım. Çalıştığım süre boyunca bunlar gerçekleşti. Birinde, üç normal oyuncumu kaybettim çünkü sözleşmelerini yenilemeyi reddettiler. Buna ek olarak, 17 yaşındaki en yetenekli golcüm Allahyar Sayyadmanes Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye satıldı. Çocuk, çalıştığım ülkedeki en iyi forvetti ancak satış politikası doğruydu." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ücretsiz maskeler ne zaman ve nasıl alınacak? İstanbul Eczacılar Odası Başkanı açıkladı
Son dakika! Türkiye'den İsrail'e 3 uçak dolusu koronavirüsle mücadele malzemesi
Avcılar'da tepki çeken görüntüler polisin uyarıları fayda etmedi
"Pahalıya patladı" diyen Çin'in diplomasi gurusu Fu Ying: Korona bize acı bir ders verdi
Son dakika işsizlik rakamları açıklandı TÜİK Ocak ayı verileri
1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı Mahmut Okay yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan önemli karar! 30 Nisan'a kadar ertelendi
Zeljko Obradovic Fenerbahçe'de kalıyor
Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
Hayat Tamircisi konusu nedir Hasan Kızıl kimdir hikayesi
Fatih Terim'in gözdesi Adil Aouchiche PSG ile anlaşamadı
Seda Akkul kimdir yaşı kaç Burak Akkul'un eşi ne iş yapıyor?
Yorumlar