Altında koronavirüs etkisi! Altın fiyatlarında da hareketlilik

Küresel ekonomiyi sert etkileyen koronavirüs salgının yarattığı dalgalanma altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor.Abone ol
Koronavirüs salgını, sağlık alanındaki etkilerinin yanında sosyal ve ekonomik etkileriyle gündeme geliyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik
Salgının yarattığı dalgalanma altın fiyatları üzerinde de etkisini sürdürüyor. Koronavirüs salgınının etkisiyle altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 358 lira oldu. Peki yarım altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
İşte 10 Nisan altın fiyatları:
Çeyrek altın: 588 Lira
Yarım altın: bin 176 Lira
Gram altın: 358 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 373 Lira
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