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Drogba'dan 45 saniyede 122 mekik

Galatasaray'ın eski yıldızı Diddier Drogba, sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve "45 saniyede 122 mekik" ifadelerini kullandı.

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Futbolcular corona virüs salgını sebebiyle evlerinde karantinada vakitlerini çeşitli etkinliklerle geçiriyor. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun başlattığı mekik çekme yarışına bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Didier Drogba da katıldı.

"42 yaşında eski futbolcuya göre fena değil"
Drogba'nın 45 saniyede 122 mekik çekerken, Galatasaray şortu giymesi dikkat çekti. Drogba mekik görüntülerine sosyal medya hesabında paylaştı ve "42 yaşında eski futbolcuya göre fena değil" ifadelerini kullandı.

Fildişili Ronaldo başta olmak üzere çeşitli isimleri etiketledi ve performansı için ne düşündüklerini sordu.

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