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Zeljko Obradovic Fenerbahçe'de kalıyor! Ali Koç böyle ikna etti

Fenerbahçe Beo'dan ayrılacağı ve Barcelona'ya gideceği konuşulan Zeljko Obradovic, kararını verdi.

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Fenerbahçe Beko ile bir yıllık daha kontratı bulunan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas’ın, Koç Zeljko Obradovic’in takımdan ayrılması durumunda Türkiye’deki geleceğinin değişebileceğini ifade etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu açıklamalardan sonra başarılı çalıştırıcının sezon sonunda takımdan ayrılacağı söylemleri yüksek sesle yeniden konuşulmaya başlanmış hatta Obradovic’in Barcelona'ya gideceği iddia ediliyordu.

3 milyon euro garanti ücret kazanıyor
Obradovic, F.Bahçe’den yıllık 3 milyon euro garanti ücret kazanıyor. Sözleşmede şampiyonluk bonusları da bulunuyor. Örneğin tecrübeli isim, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe Beko’nun hem lig hem de Euroleague’de şampiyon olduğu dönemde 5 milyon 250 bin euro almıştı.



Takımın bütçesi düşürülecek
Sarı-Lacivertli Yönetim, sezon ortasında Zeljko Obradovic’e 1 milyon 650 bin dolarlık bir teklif yaptı. Bu teklifte, 30 milyon euro olan takımın bütçesinin 15 milyon euroya indirileceği de Obrodovic’e belirtildi.

Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi
Akşam'ın haberine göre; o dönemde Barcelona’nın markajında olan Sırp çalıştırıcı, yönetimden gelen bu teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Zeljko Obradovic, yaşanan Koronavirüs pandemisi sonrası ise son kararını verdi. Fenerbahçe Beko’yu hiçbir zaman zor durumda bırakmak istemeyen başarılı koç, takımda kalma kararını yakın çevresi ve menajeri ile paylaştı.

Takımı yakından takip ediyor
Yönetimin kendisiyle temasa geçmesini bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, ülkesi Sırbistan’da olmasına rağmen takımının durumunu çok yakından takip ediyor. Yapılacak olan görüşmelerde orta yolun bulunarak imzaların atılması bekleniyor.

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