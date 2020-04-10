Adana'da şaşırtan görüntüler kopan telefon direğini kabloyla sabitlediler

ADANA'da kopan ahşap telefon direğini birbirine kabloyla sabitlediler. Kopan direğin 3 aydır kabloyla sabitlenmiş şekilde durduğu anlaşılırken bölge halkı haber verilmesine rağmen kimsenin gelmediğini iddia etti.

Abone ol

Adana'nın Kozan ilçesinde, şiddetli rüzgarda iki parça olan ahşap telefon direği vatandaşlar tarafından kablo ile sarılarak sabitlendi.

'Haber verdik, gelen olmadı' iddiası

İlçenin Şevkiye Mahallesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı üzerinde bulunan ahşap telefon direği, 3 ay önce şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı. Çevresinde pazar yeri ve okul olması nedeniyle yaya ve araç trafiğinin de yoğun olduğu caddede tehlikeye neden olan direği, vatandaşlar kablo sararak sabitlemeye çalıştı. Mahalle esnafından Selçuk Gökçe, "Haber verdik gelen olmadı. Bir an önce direği değiştirmelerini istiyoruz" dedi.