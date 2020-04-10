Süleyman Soylu'dan Polis Haftası mesajı! Virüs tehdidi nedeniyle....

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suçlunun peşine kelepçeyle, virüs tehdidi nedeniyle evinden çıkamayan yaşlımızın kapısına ise büyük bir vicdan, kadirşinaslık ve merhamet duygusuyla giden polisimiz, üzerine aldığı sorumluluğun ağırlığını, elbette ki aziz milletimizin dualarıyla hafifletmektedir." ifadelerini kullandı.

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Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mesajına, "Çeyrek asır kaldı... 'Milletin gönlünde, hırsızın, teröristin, kaçakçının, uyuşturucu satıcısının ensesinde, trafikte nöbette, geceye huzur veren o düdük sesinde iki yüz yıldır biz varız' diyebilmemize, çeyrek asır kaldı." ifadeleriyle başlayan Soylu, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bugüne kadar sorumlulukları sürekli artan bir görev tanımı olduğunu belirtti.

Teşkilatın dünyanın en yüksek güvenlik risklerini barındıran güzel vatanda, dünyanın en güzel bayrağının altında ve dünyanın en yüksek karakterli milletinin hizmetinde olduğuna işaret eden Soylu, Türk Polis Teşkilatının, klasik anlamdaki polislik görevlerinin yanı sıra 21. yüzyılın getirdiği yeni güvenlik risklerine karşı da köklü mazisi, modern teknolojilerle donatılmış beşeri, teknik imkanları sayesinde, etkin ve dünya ölçeğinde başarılı bir mücadele verebildiğine dikkati çekti.

Her vatandaşımızın gurur duyması gerekir

Soylu, "Özellikle 15 Temmuz sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatları ve destekleriyle, insansız hava aracı teknolojisinden siber teknolojilere, kriminal laboratuvar kapasitesinden tüm dijital altyapılara, kamera sistemlerinden trafik denetleme sistemlerine kadar birçok alanda ciddi yatırımlar gerçekleştiren teşkilatımız, bu kapasitenin karşılığını da olumlu saha sonuçları olarak almaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Asayişte, trafik kazalarında, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla, organize suç çeteleriyle, küresel terör örgütleriyle mücadelede ülkenin elde ettiği gelişme ve başarının, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde rakamlara yansıdığını vurgulayan Soylu, "Bunun yanı sıra tamamen yeni bir suç alanı olan siber suçların takibinde ulaştığımız kapasite ise her vatandaşımızın gurur duyması gereken yüksek bir seviyededir." ifadesini kullandı.

Mesai mefhumu tanımadan insanüstü bir mücadele

Soylu, son günlerde yaşanan küresel virüs salgınında bile polisin tüm gücü ve kapasitesiyle sahada olduğunu ve mesai mefhumu tanımadan insanüstü bir mücadele yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Suçlunun peşine kelepçeyle, virüs tehdidi nedeniyle evinden çıkamayan yaşlımızın kapısına ise büyük bir vicdan, kadirşinaslık ve merhamet duygusuyla giden polisimiz, üzerine aldığı sorumluluğun ağırlığını, elbette ki aziz milletimizin dualarıyla hafifletmektedir.

Küresel bir hareket olmanın ötesinde, ne yazık ki küresel bir ayıp haline dönüşmüş olan göçü yönetirken de dünyaya örnek bir beceri ve feraset sergileyen Türk Polis Teşkilatı, bugünün tehditlerini göğüslediği ölçüde, geleceğin tehditlerine de hazırdır.

Bu vesileyle, tam 175 yıldır yani iki asıra çeyrek kaladır ışıldayan bu yıldızın, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, bugün bu üniformanın hakkını veren, yüksek bir sadakat ve fedakarlıkla görev yapan tüm mesai arkadaşlarımı da sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."