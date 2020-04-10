Garry Rodrigues'e Porto kancası

Fenerbahçe’nin El İttihad’dan iki yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues için, Porto’nun devrede olduğu öne sürüldü.

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Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa'nın hemen her ülkesinde liglere ara verilirken kulüpler bir yandan verilen aranın getirdiği mali güçlüklerle uğraşıyor, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Bu doğrultuda, Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncuya Porto talip oldu.

Porto'nun transfer listesinde

Portekiz basını, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Rodrigues’in Porto’nun transfer listesinde olduğunu yazdı.

Fener'i ikna etmek lazım

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-İttihad'dan 2 yıllığına kiraladığı oyuncuyu transfer etmek isteyen Portekiz ekibinin, 1 sezon daha kiralık kontratı olması sebebiyle öncelikle sarı lacivertli kulübü ikna etmesi gerekecek.