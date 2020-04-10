Polis Haftası ile ilgili şiirler 2020 kısa 2 kıtalık polis şiirleri

Türk polis teşkilatımızın kuruluş yıldönümü olan 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen çeşitli tören ve etkinlikliklerle kutlanıyor. 2020 yılında Türk polis teşkilatının 175. yılı kutlanıyor. Peki Polis haftası nedir, önemi ne? Bu önemli gün için en güzel polis haftası şiirleri, kısa 2 kıtalık polis şiirleri ve polis haftası sözleri haberimizde.

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Bugün 10 Nisan Cuma Polis Teşkilatımızın 175. yılı kutlanıyor. Kamu düzenini sağlamak, birlik ve beraberliğimizi korumak için her türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapan emniyet görevlilerimiz için önemli olan bu güne özel polis haftası şiirleri, resimli polis haftası mesajları haberimizde.

POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK: Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 175. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.

Bu yıl Polis Haftası ise 6-12 Nisan 2020 tarihlerine denk geliyor.

POLİS HAFTASI NEDİR: Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan’da kurulduğu için 10 Nisan'ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

POLİS HAFTASI MESAJLARI:

Siz yatağınızda rahat uyuyun diye, eIini, koIunu, bacağını ve dahi canını kaybeden yiğitIer var. PoIis haftasında tüm poIisIerimizi sevgi ve saygıyIa seIamIıyoruz.

Bu üIkenin askerIerimizIe birIikte en kahraman evIatIarı. PoIis haftanız kutIu oIsun.

PoIis haftanız kutIu oIsun Türkiye'mizin güzeI, cesur evIatIarı. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.

175 yıIdır bıkmadan usanmadan 7 gün 24 saat canı pahasına vatanımızın her bir köşesin de hainIere göz açtırmayan Türk PoIis TeşkiIatımızın ve omuz omuza beraber görev yaptığımız Türk SiIahIı KuvvetIerimizin Cenab-ı AIIah yar ve yardımcısı oIsun…

ÜIkesi güvende oIsun diye kendi canını hiçe sayan büyük kahramanIarımız poIis haftanız kutIu oIsun…

AIIah'ım! AInı secdede duranIar hatırına, Kâbe'de ağIayan göz hatırına, Hz. Muhammed (S.A.V) kokuIu güI hatırına! Sen tüm poIisIerimizi koru. PoIis haftanız kutIu oIsun…

Polis haftanızı Kutlar, Kazasız,belasız görevler ve nöbetler dilerim.Ayrıca uygun mesai koşullarına ve özlük haklarına kavuşmanız dileğiyle

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ

10 NİSAN

1845’de doğduk biz ölümsüzlüğe,

O gün yemin ettik Milletimize,

Koruyacağız asayişi,cumhuriyeti,

Vatan yolunda karşılıksız ölmeyi.

Adadık kendimizi biz bu yurda,

Ölürüz karşılıksız bu uğurda,

Kopsa kolumuz,olmasa bacağımız,

Vatan yolunda yok olsun canımız.

POLİS

Yücelir görevi hakkıyla yapan

Alçalır Vatana ihanet eden

Kurulur tuzaklar bekler bir kapan

Dikkat et kendini kaptırma Polis…

Şehirde ışıksın hep yanıyorsun

Görev yapmaz isen kirleniyorsun

Adaletten ayrılma seviliyorsun

Başın yükseklere değmeli Polis…

His arkadaşın vicdan rehberin

Anarşi hortlarsa boğar ellerin

Yardım edip yol gösterir sözlerin

Ne yüce ne büyük görevin Polis…

Devlete sahip çık bırakma garip

Bayrak dalgalanır çıkarsak sahip

Milli duygu artsın olmasın kayıp

Alkışlar şahsına ismine Polis…

Kentlerde kolluksun düzen sağlarsın

Hafiyesin dedekdifsin sivilsin varsın

Suçlular kaçamaz bulur tutarsın

Ne güzel duruşun görüntün Polis…

Mukaddes görevin adaletin var

Kolların mazlumu okşayıp sarar

Garibana muhtaca sağlarsın yarar

Çiçeksin, peteksin, sıcaksın Polis…

Mehmet Karlı

TÜRK POLİSİ

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Kim ne derse desin size,

İnanmayın, kanmayın,

Millet sever hepinizi,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Gece gündüz demeden,

Ekmek yemek yemeden,

Edirne'den Erzurum'a,

Gidersiniz seve seve,

Doyamadan yavrunuza,

Bu vatan, millet uğruna,

Nice canlar verirsiniz,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Her daim çalışırsınız,

Yakalarsın hırsızı, uğursuzu,

Minnettardır bu millet,

İhtiyarı, genci, yetişkini,

Severiz biz polisimizi.