Beşiktaş'ta Anderson Talisca dönemi yeniden başlayabilir

Beşiktaş'ın unutulmaz isimleri arasında yer tutan Anderson Talisca, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. Talisca'nın Erdal Torunoğulları'nı arayıp ne gerekiyorsa yapacağını söylediği iddia edildi. Beşiktaş yıldız ismine yeniden forma giydirmek için sponsor arayışlarında.

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Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Anderson Talisca için Kartal yeniden harekete geçti. Çin'de yıllık 8 milyon Euro kazanan Talisca için sponsor aramaya başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, şartların oluşması durumunda yıldız oyuncuyu yeniden kiralamayı planlıyor.

Sambacı Kartal'a geri dönmek istiyor

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen ve ortaya koyduğu performansla Siyah- Beyazlılar'ın yakaladığı başarılarda büyük pay sahibi olan Anderson Talisca, Siyah- Beyazlılar ile temasa geçti. Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını nedeniyle Çin'e dönmek istemeyen Brezilyalı yıldız, Futboldan ve Transferden Sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nı aradı. Şu anda Çin ekibi Guanhzhou Evergrande'de forma giyen Sambacı, Kara Kartal'a dönmek istediğini bildirirken, maddi açıdan da ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

Oluşan durum üzerine Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti. Camianın çok sevdiği 26 yaşındaki futbolcu için maddi formül aranmaya başladı. Guangzhou'da yıllık 8 milyon Euro kazanan Talisca için yönetim bütçeyi 3 milyon Euro olarak belirledi.

Eski takımı Benfica'yı affetmemişti

2016-2017 sezonu Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Benfica ile oynanan ilk maçta Anderson Talisca eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Brezilyalı oyuncu, Portekiz ekibinin galibiyet sevinci yaşamasına son anlarda engel oldu. 26 yaşındaki futbolcu, maçın uzatma anlarında kullandığı harika frikik ile skoru 1-1'e getirmişti. Kara Kartal o sezon Napoli ve Benfica'nın ardından grubu 3. tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutmuştu.

Talisca 2017-2018 sezonunda ise Siyah- Beyazlılar'ın, Devler Ligi'nde adeta şov yapmasında büyük katkı sağlamıştı. Beşiktaş, Talisca önderliğinde Porto, Leipzig ve Monaco'nun olduğu G Grubu'ndan namağlup lider çıkmış, son 16 Turu'nda Bayern Münih'e elenmişti.