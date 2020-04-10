Sağlık çalışanlarını korumak için entübasyon kabini devrede! Otomobil firmaları üretti

BURSA'da da otomobil firmaları tarafından sağlık çalışanlarını korumak için üretilen entübasyon kabini Bursa Şehir Hastanesinde kullanılmaya başlandı.

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Sivas'ta özellikle entübasyon yapacak sağlıkçıları koronavirüsten (Covid-19) korumak için üretilen "LarinCOVIDeo" adlı video laringoskop cihazının ardından Bursa'da özel bir otomobil firması ve hastanenin anestezi uzmanlarının ortak çalışmasıyla geliştirilen entübasyon kabini, Türkiye'de ilk kez Bursa Şehir Hastanesinde kullanılmaya başlandı.

Ne işe yarıyor?

Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gülbahar Çalışkan entübasyonun, solunum veya solunum yolu güvenliğinin bozulması ya da bozulma riski oluşması halinde hastanın havalandırılması için gerçekleştirilen işlem olduğunu belirtti.

Koronavirüs bulaşma riskine karşı koruyor

Bu işlem gerçekleştirilirken sağlık personelinin hastayla yakın temasta bulunduğuna dikkati çeken Çalışkan, şunları kaydetti:

İşte tam da bu işlem sırasında kullanılan bu kabin sayesinde koronavirüsün bulaşma riskine karşı personeli koruyor. Entübasyon kabinlerinde hastaya hava yolu desteği sağlanırken, sağlık çalışanlarının ve hastane ortamının bulaşma riski azaltılarak maksimum önlem alınıyor.

Bu risk yapay solunum desteği sunulması gereken hastalarda entübasyon dediğimiz solunum yollarına ağızdan bir tüp yerleştirilmesi sırasında daha da artmaktadır. Entübasyon kabinleri işlem sonrası dezenfekte edilerek güvenle kullanılabilir.