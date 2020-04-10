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Konya'da el ele televizyon çalmışlardı paçayı ele verdiler

KONYA'da sevgili olan Burhan Kaplan ve Hazal K. el ele girdikleri binadan 2 televizyon çalarak ortadan kaybolmuştu. Yapılan başarılı çalışma sonrası yakalanan hırsızlardan, Burhan Kaplan Tutuklanırken Hazal K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Konya'da, el ele tutuşarak girdikleri binanın bodrumundan 2 televizyon çalan ve sevgili oldukları öğrenilen 29 ve 24 yaşlarındaki Burhan Kaplan ile Hazal K. polis tarafından yakalandı.

El ele binaya girdiği anlar kameralara yansımıştı

Olay, 5 Nisan'da saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi’nde meydana geldi. El ele tutuşarak binaya giren şüpheliler, bodrum katta bulunan 2 adet televizyonu alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, binadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 2 şüphelinin el ele binaya girişi ve ellerinde televizyonlarla ayrılışı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Yapılan çalışma sonrası şüphelilerin 10 suç kaydı bulunan Burhan Kaplan ve sevgilisi Hazal K. olduğunu tespit edildi. Sevgililer polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, televizyonlardan birini bozuk olduğunu gerekçesiyle çöpe attıkları öğrenilirken, diğer televizyonu ise sakladıkları belirlendi. Televizyon bulunup, sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hazal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

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