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Cerrahpaşa'da koronavirüsü yenen doktor ve 90 yaşındaki kadın taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı

Kononavirüsü yenen doktor Ömer Faruk Bilici ve 90 yaşındaki Alye Gündüz isimli kadın  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alkışlar arasında taburcu edildi.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gören doktora Ömer Faruk Bilici ile 90 yaşındaki Alye Gündüz hastalığı yendi.

İlk olarak Alye Gündüz alkışlar arasında taburcu oldu. Gündüz, doktorlara teşekkür etti. Hemen ardından ise doktora Ömer Faruk Bilici alkışlar arasında taburcu oldu. Bilici, 20 gün tedavi gördüğünü belirtirken sinüzit ve göğüs ağrısı belirtisiyle hastaneye yattığını söyledi.

Şu an da kendisini iyi hissettiğini belirten Bilici, 4 gün yoğun bakımda kaldığını ifade etti. Kendisinin iyileşmesiyle çevresindekilerin de moral bulduğunu kaydeden Doktor Bilici, meslektaşlarına da teşekkür etti. Bilici eşinin de doktor olmasının avantajını yaşadığını söyledi.

Ömer Faruk Bilici 20 gün kimsenin yüzünü görmediğini ifade etti.

34 yaşındaki Bilici, hiç bir yaş grubunun risksiz olmadığını kaydederek herkesin dikkatli olmasını istedi. Evde kalınmasını gereken Bilici, yoğun bakımda çocukların da olduğunu belirtti. Bilici, 14 gün evinde izole olacağını da kaydetti.

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