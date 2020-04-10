HABER /  FENERBAHÇE

Kwadwo Asamoah Fenerbahçe ile anlaştı

Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Abone ol

Football Ghana, Inter'in sol beki Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Son olarak Hoffenheim'dan teklif alan Ganalı oyuncunun, sezon sonu Fenerbahçe'ye transfer olacağı için bu teklifi reddettiği aktarıldı. 

İlk tercihi Fenerbahçe
31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi, önümüzdeki sezon sona erecek. İlk etapta Alman ekibi Hoffenheim'a katılmayı bir opsiyon olarak gören Asamoah, sonrasında tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. 

11 maçta 1 asist yaptı
Juventus'tan ayrıldığı dönemde ismi Galatasaray ile de anılan Asamoah, sonrasında Inter'e transfer olmayı seçmişti. Bu sezon Milano ekibinin formasıyla 11 maça çıkan tecrübeli sol bek, sadece 1 asist yapabildi.

Kwadwo Asamoah'ın, liglerin askıya alındığı bu dönemde de İtalya'da olduğu ve izole bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Türk Konseyi Toplantısı'nda kritik açıklama: Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız
İmmün plazma tedavisinde ilk sonuçlar alındı! Sevindirecek gelişme
Süleyman Soylu'dan Polis Haftası mesajı! Virüs tehdidi nedeniyle....
Zeljko Obradovic Fenerbahçe'de kalıyor! Ali Koç böyle ikna etti
Son dakika! Türkiye'den İsrail'e 3 uçak dolusu koronavirüsle mücadele malzemesi
Avcılar'da tepki çeken görüntüler polisin uyarıları fayda etmedi
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da yoğun bakım mücadelesinin ardından koronavirüsü yendi
BİM kaçta açılıyor BİM açılış kapanış yeni saati
Fernandao: Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç istemedim
Cuma günü çekilecek zikirler okunacak esmalar sayısı
Erzincanlı kardeşler tatil paralarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
İspanya koronavirüsle mücadele için OHAL'i 26 Nisan'a kadar uzattı
Yorumlar 1 yorum