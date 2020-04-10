Kadıköy'de çaldıkları 250 bin doların peşine başka hırsızlar düştü

İSTANBUL Kadıköy'de telefonla yaşlı kadını arayıp kendisini polis olarak tanıttılar. Terör örgütü hakkında M.E,'yi korkutan 3 dolandırıcı, 250 bin doları alarak ortadan kayboldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler şahısların evini belirleyip baskın düzenleyeceği sırada parayı çalmak isteyen 3 hırsızla daha karşılaştı. Hırsızların 6'sı da tutuklanırken polis kayıp paranın izini sürüyor.

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Kadıköy'de meydana gelen olayda polise başvuran M.E. (64) kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye 250 bin dolar para teslim ettiğini, ancak bir daha haber alamadığını dolandırılmış olabileceğini söyleyerek şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma sonucu yaşlı kadının telefon dolandırıcılarının kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Paranın teslim alındığı anlar kameralara yansıdı

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada güvenlik kameralarını incelediğinde sözde polis olduğunu söyleyen kişinin M.E.'den parayı teslim alırken güvenlik kameralarına yakalandığını belirlendi.

Görüntülerde yaşlı kadınla sokakta buluşan şüphelinin bir süre onunla konuştuktan sonra içinde 250 bin dolar para olan paketi alarak hızla uzaklaştığı görüldü. Yapılan çalışmalarda aynı kişinin yakın bir bölgede bu kez yanında bir kadınla yürürken görüntülerine ulaşıldı.

Hırsızların kapısını kırmaya çalışan 3 farklı hırsız yakalandı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüphelinin Fatih'te bulunan evine gittiklerinde kapıyı kırmaya çalışan 3 kişi ile karşılaştı. Bunun üzerine Sergen K.(25) Yaşar N.(25), ve Emrullah B.(21) adlı şüpheliler gözaltına aldı. Şüphelilerden Yaşar N.'nin üzerinden bir ruhsatsız tabanca çıktı. Şüpheliler dolandırıcılık yaparak 250 bin dolar para çalan arkadaşlarından parayı çalmak için eve girmeye çalıştıklarını itiraf ettiler. Polis evde yaptığı aramada bir yastık içine gizlenmiş 5 bin 300 lira para buldu.

Terör örgütünün adını kullanarak dolandırdılar

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu tespit edilen İsa Ç.(26), dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Ahmet B.(23) ve onun kız arkadaşı Esra G.(24)'yi de yakalandı. Dolandırıcılık çetesinin internet üzerinden bazı programları kullanarak kendilerini 155 polis imdat telefondan arıyormuş gibi gösterdikleri, karşılarındakini "terör örgütü hesaplarınızı ele geçirdi. Bütün paranızı bize teslim edin. Onları yakaladıktan sonra paranızı size geri vereceğiz." diyerek kandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra mağdurların bankadan paralarını çekmelerini sağlayarak ıssız bir yerde teslim alarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

Hırsızlardan 6'sı da tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü işlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis çalınan 250 bin doları bulabilmek için operasyonları sürdürüyor.