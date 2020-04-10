Fernandao: Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç istemedim

Bir dönem Fenerbahçe'ye forma giyen Fernando, ''Ben Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç istemedim. Hatta uzun yıllar oynamayı hedefliyordum. Ama alınan karara da saygı duyulması gerekir.'' dedi.

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Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi göreve geldikten sonraki ilk operasyonda gönderilen isimlerden biri olan Jose Fernandao, Suudi Arabistan takımı Al-Wahda'ya satılmıştı. 3 sezon sarı-lacivertli formayı giydikten sonra Al-Wahda'da aradığını bulamayan ve ülkesine dönen Brezilyalı golcü, şu anda Bahia'da oynuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle futbolun durduğu günlerde tele konferansla Sabah'a konuşan Jose Fernandao, çarpıcı ifadeler kullandı.

Başkan değişikliği, satılan oyuncular... Bir anda Arabistan'ın yolunu tuttun, hislerin nelerdi?

Ben Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç istemedim. Hatta uzun yıllar oynamayı hedefliyordum. Ama şu tarafı da var; 3 yıl Fenerbahçe'de kaldım ve hiç kupa kazanamadık. Yeni bir başkan geldi, bakıyor 3 yıl boyunca hiçbir kupa kazanamamış bir takım var. Bunun neticesinde bir anda her şeyi değiştirme kararı alıyor. Fenerbahçe'den ve Türkiye'den ayrılmama çok üzüldüm. Ama alınan karara da saygı duyulması gerekir. Ancak eğer önemli bir karar alacaksanız, bunu sakin kafayla uzun uzun düşünmelisiniz. Şu anda nasıl sonuçlar verdiğini görüyoruz. Son iki sezonda da Fenerbahçe adına işler hiç iyiye gitmedi. Evet, farklı sonuçlar da verebilirdi ama şu anda sonuçları görebileceğimiz veriler var.

Şampiyonluk yaşamadan Türkiye'den gitmek seni üzdü mü?

Kesinlikle üzülüyorum. Özellikle Bursaspor'da çok iyi bir dönemim olmuştu. Türkiye Kupası'nda finale kadar çıkmıştık. Ama o finalde kupayı alamadık. Fenerbahçe'de finaller oynadık, şampiyonluk için mücadele ettik ama bir kupa kazanma şansım olmadı yine. Ama Türkiye'de bireysel anlamda bakacak olursak yaptıklarımdan gurur duyuyorum.

2017-2018 sezonunu en çok gol atan takım olarak bitirmenize rağmen taraftar oyundan memnun değildi?

Dünyada taraftarlar böyledir. Kulüplerin tarihi kupalarla yazılır. Kupalar gelmezse taraftarın tepkileri farklı yöne gider. O sezon biz şampiyon olmanın da kupa kazanmanın da direğinden döndük. Ucuna kadar yaklaştık. Ama kupaları müzeye götüremedik.

Şu anki günlerinden bahsedelim. Yeniden futbol oynamak için Türkiye'ye gelme durumun olabilir mi?

Hayatta tek büyük pişmanlığım var; o da Arabistan'a gitmiş olmak. Türkiye'de kalabilirdim. Türk halkına duyduğum sevgiden dolayı başka bir takımda forma giyebilirdim. Arabistan'a gidişim tam anlamıyla felaketti. Sonra kısa sürede Brezilya'ya döndüm. Bahia'ya gelirken havaalanında böyle bir karşılama beklemiyordum. Yıl sonuna kadar bir sözleşmem var burada. Ama kariyerime Türkiye'de devam etmeyi çok isterim. Hatta mümkünse kariyerimi Türkiye'de tamamlamayı çok isterim. Böyle bir hayalim var. Fenerbahçe'yi çok takip ediyorum. Özellikle sosyal medyadan. Açıkçası maçları çok fazla izleyemiyorum çünkü Brezilya'da fazla yayını yok Süper Lig'in. Trabzonspor maçı yayınlanmıştı, onu izledim. Taraftarların beni etiketlediği paylaşımları görüyorum. Gustavo ve Jailson büyük oyuncular. Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorlarsa büyük mücadele veren oyunculardır. Çünkü Fenerbahçe dünya çapında bir takım.

Fenerbahçe'de Robin van Persie gibi bir rakibin vardı. Onunla aynı takımda olmak nasıl bir his? Anlaşabiliyor muydunuz?

Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Ama maalesef futbolda isme bakılıyor. RVP dönemine bakarsak, o dönem iyiydim. Ben gol atıyordum. Bazen o oynuyordu, ben yedekten gelip yine gol atıyordum. Kişilik olayına gelirsek, aynı dili konuşmuyorduk, çok iletişimimiz yoktu. Ama bir problemimiz de yoktu. O dönemde onun oynayıp oynamamasıyla ilgili bir sorun çıktığında bu benimle ilgili değildi. Herkesin yapısı farklıdır. Onun biraz daha kapalı bir kişiliği vardı. Biz Brezilyalılar herkesle şakalaşır, konuşuruz. O birkaç kişiyle konuşmayı tercih ediyordu.

Fernandao'dan kısa kısa...

-Birlikte oynadığın en iyi hücum partneri: Diego Ribas.

-Çalıştığın en iyi orta saha oyuncusu: Giuliano.

-Karşılıklı oynadığın en iyi savunmacı: Titi (Göztepe).

-Hayranı olduğun futbolcu (Profesyonel olmadan önce): Ronaldo (Fenomen) ve Adriano.

-Volkan Şen mi, Nani mi: Volkan Şen.

-M.Topal mı, Souza mı?: Souza..

-Giuliano mu, Josue mi?: Giuliano...

-Şu ana kadar çalıştığın en iyi teknik adam: Şenol Güneş.