Erzincanlı kardeşler tatil paralarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

ERZİNCANLI Esila ile Emir Eymen kardeşler, tatile gitmek için biriktirdikleri paralarını Mili Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ergenekon Mahallesi'nde yaşayan Serpil ve Yusuf Tanoğlu çiftinin 11 yaşındaki kızları Esila ile 7 yaşındaki oğulları Emir Eymen, tatile gidebilmek amacıyla kumbaralarında biriktirdikleri 170 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine Tanoğlu ailesi, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak çocuklarının kumbaralarındaki parayı kampanya için bağışlamak istediğini bildirdi.

Eve gelerek kampanya hesabına yatırmak üzere kumbarayı teslim alan polis ekipleri, duyarlı kardeşlere teşekkür etti.

Kardeşlerden Esila Tanoğlu, kumbarasındaki paraları tatile gitmek için biriktirdiğini belirterek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasını duyunca bu parayı oraya bağışladım. Kumbaramın içerisinde 170 lira vardı." dedi.