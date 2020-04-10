Adıyaman'da yoğun bakım mücadelesinin ardından koronavirüsü yendi

ADIYAMAN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan, 4 gün yoğun bakım servisinde kalan Gülperi Koç (79), koronavirüsü (kovid-19) yenerek alkışlarla uğurlandı. Öte yandan gülperi koç, koronavirüsün ailede sadece kendisinde olduğunu nereden bulaştığını bilmediğini söyledi.

Abone ol

Adıyaman'da geçen hafta perşembe günü gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan 79 yaşındaki Gülperi Koç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

8 günde koronavirüsü alt etti

Yoğun bakımda geçirdiği 4 günün ardından normal odaya çıkarılan Koç, 4 günde burada tedavi gördü. Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Koç, bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

"Evinden kimse çıkmasın"

Yoğun bakım günlerinin çok zor olduğunu ve evden çıkılmaması gerektiğini söyleyen Gülperi Koç, "Yoğun bakımda çok kötü geçti ama sağlık çalışanları çok iyi baktılar. İnsanların her zaman bu duruma hazır olması gerekiyor. Allah hükümetimizden, milletimizden razı olsun. Nereden bulaştı bilmiyorum, bir yere gitmedim. Ailemde yalnızca bende çıktı. Evinden kimse çıkmasın. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız korkmayın, korkarsanız daha kötü olursunuz. Dışarıya çıkmasınlar, uyarıları dinlesin ve dua etsinler" dedi.