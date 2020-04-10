HABER /  YEREL

Adıyaman'da yoğun bakım mücadelesinin ardından koronavirüsü yendi

ADIYAMAN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan, 4 gün yoğun bakım servisinde kalan Gülperi Koç (79), koronavirüsü (kovid-19) yenerek alkışlarla uğurlandı. Öte yandan gülperi koç, koronavirüsün ailede sadece kendisinde olduğunu nereden bulaştığını bilmediğini söyledi.

Abone ol

Adıyaman'da geçen hafta perşembe günü gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan 79 yaşındaki Gülperi Koç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

8 günde koronavirüsü alt etti

Yoğun bakımda geçirdiği 4 günün ardından normal odaya çıkarılan Koç, 4 günde burada tedavi gördü. Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Koç, bugün sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

"Evinden kimse çıkmasın"

Yoğun bakım günlerinin çok zor olduğunu ve evden çıkılmaması gerektiğini söyleyen Gülperi Koç, "Yoğun bakımda çok kötü geçti ama sağlık çalışanları çok iyi baktılar. İnsanların her zaman bu duruma hazır olması gerekiyor. Allah hükümetimizden, milletimizden razı olsun. Nereden bulaştı bilmiyorum, bir yere gitmedim. Ailemde yalnızca bende çıktı. Evinden kimse çıkmasın. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız korkmayın, korkarsanız daha kötü olursunuz. Dışarıya çıkmasınlar, uyarıları dinlesin ve dua etsinler" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Türk Konseyi Toplantısı'nda kritik açıklama: Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız
İmmün plazma tedavisinde ilk sonuçlar alındı! Sevindirecek gelişme
Bakanlık duyurmuştu: 9 milyon metrekarelik hazine arazisi tarıma açılıyor
Süleyman Soylu'dan Polis Haftası mesajı! Virüs tehdidi nedeniyle....
Ücretsiz maskeler ne zaman ve nasıl alınacak? İstanbul Eczacılar Odası Başkanı açıkladı
Zeljko Obradovic Fenerbahçe'de kalıyor! Ali Koç böyle ikna etti
ÖNCEKİ HABERLER
BİM kaçta açılıyor BİM açılış kapanış yeni saati
Fernandao: Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç istemedim
Cuma günü çekilecek zikirler okunacak esmalar sayısı
Erzincanlı kardeşler tatil paralarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Hastasından koronavirüs kapan Dr. Selçuk Köse iyileşti! İlk olarak annesini sordu
Polis Haftası ile ilgili şiirler 2020 kısa 2 kıtalık polis şiirleri
Yorumlar