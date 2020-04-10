BİM kaçta açılıyor BİM açılış kapanış yeni saati

Koronavirüs salgınının ardından birçok market açılış ve kapanış saatlerini güncellendi. Türkiye'nin her noktasında şubesi olan BİM marketlerinde açılış kapanış saatleri değişti. Peki BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Abone ol

Cuma günleri onlarca farklı üründe büyük indirim yapan BİM marketlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Perakende sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan BİM mağazalarının saat kaçta açılıp kapandığı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

BİM mağazaları corona virüs tedbirleri kapsamında 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. BİM mağazaları normal zamanlarda ise 09:00-22:00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

BİM market zincirinin sahibi olan Mustafa Latif Topbaş Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri. Kişisel serveti 1.3 milyar dolar civarında olan Mustafa Latif Topbaş Forbes zenginler listesine göre dünyanın en zengin 1940’ıncı adamı.

MUSTAFA LATİF TOPBAŞ KİMDİR?

Mustafa Latif Topbaş 1944 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ahmet Afif Topbaş’ın kardeşidir. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir.

Mustafa Latif Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.

Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına başlamıştır. İlerleyen zamanlar da muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yapmıştır.

Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu’nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)’in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer almıştır. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda‘yı kurdu. Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir.

BİM’in hedefi maliyetleri minimum seviyeye indirerek, tüketiciye en ucuz ürünü sunmaktı. Bu amaçla düşük gelirli mahallelerde mağazalaşmaya başlayan BİM, tüketicinin ilgisiyle bugün başarılı bir iş modeli haline geldi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini sattı. BİM 2005’te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.