ŞOK marketler kaçta açılıyor 2020 yeni açılış saati kaç?

Koronavirüs salgınının ardından birçok market açılış ve kapanış saatlerini güncellendi. Türkiye'nin her noktasında şubesi olan ŞOK marketlerinde açılış kapanış saatleri değişti. Peki ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

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Çarşamba günleri onlarca farklı üründe büyük indirim yapan ŞOK marketlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Perakende sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan ŞOK mağazalarının saat kaçta açılıp kapandığı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

ŞOK alışma saatleri: 10:00 ile 20:00 arasında hizmet verecek.

OK kimin,ŞOK'un sahibi kim araştırmaları Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmanın ardından merak konusu oldu. Rekabet Kurumu aralarında ŞOK gibi ünlü marketlerin de bulunduğu 23 zincir markete sebze ve meyve fiyatlarında dolayı soruşturma açıldı. Peki Türkiye genelinde marketler zinciri olan ŞOK'un sahibi Murat Ülker ve Ali Ülker kimdir, aslen nereli?

ŞOK MARKET KİMİN: 1995 yılında kurulan Şok Marketler T.A.Ş., 2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding yani Ülker tarafından Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi, tüketicilerin bildiği ve alıştığı markalı ürünleri uygun koşullarla müşterilerine sunmaya başladı. Ülker, Migros tarafından kurulan Şok marketler ile birlikte Sabancı’da olan DİA-SA marketlerini de satın alarak ŞOK adı altında birleştirdi.

Satın alma sürecinin ardından yapılan konsept yenileme çalışmaları ile birlikte içki satışı kaldırılmıştı. Şok market CEO’su Uğur Demirel’in verdiği bilgiye göre 2017 yılı sonunda mağaza sayısını 5.000’e yükseltilmesi planlanıyor.

Aynı sektörde rekabet içinde devam eden A101 ve BİM’den sonra mağaza sayısı en yüksek market olarak biliniyor.

MURAT ÜLKER KİMDİR: 1959 yılı İstanbul doğumlu olan Murat Ülker Kırım Aluşta asıllıdır. Dedesi Hacı İslam Efendi, Fatih Medresesi mezunu bir muallimdi. Trakya’da yine bir Kırımlı göçmenle evlenen Hacı İslam Efendi, Tekirdağ Saray’da görev yaparken Balkan Savaşları dolayısıyla İstanbul’a, oradan da Kırımdaki yurtlarına geri döndü. Murat Ülker’in babası Sabri Ülker de 1920 yılında Aluşta’nın Korbek köyünde doğmuştur. Aile Sovyetler Birliğinin kurulması ile birlikte müslümanlara yapılan baskı nedeniyle 1929’da İstanbula göç etmiştir. 1940’lı yıllarda babası Sabri ve amcası Asım’ın girişimciliği ile temelleri atılan şekerlemecilik işi, 1944’te ürettikleri bisküviye Ülker adını vermeleri ile gelişerek devam etmiş, daha sonra Yıldız Holding’e dönüşmüştür. Bu arada, markaları Ülker namıyla iş çevrelerinde tanındıklarından dolayı iltibasları gidermek için 1954’te ailenin evvelce Berksan olan soyadı Ülker olarak değiştirilmiştir.

Murat Ülker, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamlamış ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 1982 yılında iş hayatına atılan Murat Ülker, yurtdışında AIB ve ZDS gibi okullarda eğitim gördü. Amerika Birleşik Devletleri’nde Continental Baking şirketinde staj yaptı.

Yıldız Holding’te ilk görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başladı. İlerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. 2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığını üstlenen Murat Ülker, 2008 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam ediyor

Murat Ülker, 2015 itibariyle Forbes’in yaptığı araştırmaya göre 4.4 Milyar dolar servetiyle Türkiye’nin en zengin ismidir.