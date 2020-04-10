A101 market kaçta açılıyor A101 market yeni çalışma saatleri

Koronavirüs salgınının ardından birçok market açılış ve kapanış saatlerini güncellendi. Türkiye'nin her noktasında şubesi olan A101 marketlerinde açılış kapanış saatleri değişti. Peki A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Abone ol

Perşembe günleri onlarca farklı üründe büyük indirim yapan A101 marketlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Perakende sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan A101 mağazalarının saat kaçta açılıp kapandığı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor.

A101 çalışma saatleri: 10:00 ile 20:00 arasında hizmet veriyor.

A101 ve Memorial Hastanesinin sahibi olan Turgut Aydın aslen Trabzonlu. Turgut Aydın 1943 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Sevinç köyünde doğdu. 75 yaşında olan Turgut Aydın, 1958 yılında 15 yaşındayken, İstanbul'a gelerek iş hayatına Sultanhamam'daki bir tornacı atölyesinde çırak olarak başladı.

İşi öğrendikten sonra 1967 yılında kendi atölyesini açan Turgut Aydın havlu asacağı ve kapı kolu imalatı yaparak, ürettiklerini Anadolu’da aktif olarak pazarladı. Turgut Aydın Türkiye’nin ilklerinden olan “EVORE” ve “DEKORA” markalarını Türkiye’de pazarladı.

1976 yılında 4 Yahudi ve 1 Ermeni ortakları ile beraber DÖMEKS Döşeme ve Mefruşat şirketini kuran Turgut Aydın 1980’lerde döşemelik kadife fabrikası kurdular. 1983’te bir fabrika daha aldılar. Turgut Aydın, Dömeks adını kendi bünyesinde tutarak 80’li yılların sonunda ortaklarından da birer birer ayrıldı.

OĞLU AHMET YAŞAR AYDIN FABRİKANIN BAŞINA GEÇTİ

1991 yılında Sarıgazi’de Aydın Örme San. Tic. A.Ş.’yi kuran Turgut Aydın'ın oğlu Ahmet Yaşar Aydın İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümünü bitirdi fabrikanın yönetimine dahil oldu. Entegrasyon tek lokasyonda topladığı tesislerini İstanbul’dan Sakarya Akyazı’ya 2002 – 2003 yıllarında taşımıştır. 80.000 m2 kapalı alanı olan Akyazı’daki fabrikada 540 kişi çalışmaktadır.

TURGUT AYDIN'IN ŞİRKETLERİ

2008 yılında Turgut Aydın Holdingleşen firmasının çatısı altında şu şirketleri bulunduruyor : Aydın Örme San. Tic. A.Ş. ve Dömeks A.Ş., tekstil, Memorial Sağlık Grubu, A101, Adapark (inşaat firması), English Home (ev tekstili mağazalar zinciri ), Pizza Lazza (11 adet)