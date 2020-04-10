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Jandarmaya selam verip durduran çocuk duygulandırdı!

ARTVİN Şavşatta devriye gezen Jandarmayı küçük kız asker selamı ile karşılayınca ortaya güzel görüntüler çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı küçük kızın videosunu sana kurban oluruz mesajıyla yayınladı.

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Artvin'in Şavşat ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, kendilerini asker selamı vererek durduran minik kızla sohbet etti.Minik kızla jandarma arasında geçen sohbet, izleyenlerin içini ısıttı...

Sana kurban oluruz biz
Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat’ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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