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İspanya’da son 24 saatte Koronavirüsten 605 ölüm

İSPANYA’da corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 605 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 15 bin 843’e çıktı.

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İspanya’da bir günde 605 kişi daha Koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 15 bin 843’e, toplam vaka sayısı ise 157 bin 22’ye yükseldi. İspanyol medyası, bir günlük bilançoyu “24 Mart’tan itibaren en düşük ölü sayısı” başlığıyla duyurdu.

İspanya’da alınan karantina önlemleri kapsamında insanların yalnızca yiyecek veya ilaç almak, hastaneye gitmek ve işe gitmek için dışarı çıkmasına izin veriliyor.

Öte yandan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa dün yaptığı açıklamada, "Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi enfekte oranı düşüşe geçecek" ifadelerini kullanmıştı.

İran'da ölü sayısı 4 bini aştı
İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 122 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 232'ye, vak'a sayısı ise 68 bin 192’ye yükseldi.

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