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Bakan Kasapoğlu’ndan Yunus Mallı’ya ‘geçmiş olsun’ telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya’daki evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya’daki evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı ile telefonda görüştü.

Bakan Kasapoğlu, bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya’daki evinde karantinada bulunan Yunus Mallı'ya ailesinin ve kendisinin durumunu sordu.

Milli futbolcudan durumunun iyi olduğu bilgisini alan Bakan Kasapoğlu, Yunus Mallı’ya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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