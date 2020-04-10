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Bursa'da koronavirüs hastası hastaneden kaçıp evine gitti

BURSA'da koronavirüs (kovid-19) hastası olduğunu anlaşılan kadın tedavi gördüğü hastaneden kaçarak hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti. Yaptığı hareketle sevdiklerinin de canını tehlikeye atan kadının eşi de gözlem amaçlı hastaneye alındı.

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Bursa’da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Melek K. (65), polis tarafından evinde yakalandı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Melek K., koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı. Melek K. bugün hastaneden kaçtı.

Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Melek K.'nin merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gitti. Evinde olduğu belirlenen Melek K., gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Melek K.'nin eşi Mehmet K. (71) de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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