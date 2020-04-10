Esenyurt'ta mühürlenen iş yerinde sanal kumar oynadılar

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sanal kumar oynarken yakalanan 12 kişiye para cezası uygulandı.

Abone ol

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verildi.

Salgınla mücadele kapsamında ekipler açık iş yerleri için denetimleri sıklaştırdı.

Yakalanan 12 kişi para cezası

İstanbul Esenyurt'ta denetimler sırasında açık olan iş yerine giren ekipler, 9’u bilgisayar başında sanal kumar oynarken olmak üzere 12 kişiyi yakaladı.

Yakalan 12 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ‘Emre aykırı davranış’ suçunu düzenleyen 32’nci maddesindeki ‘Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idarî para cezası verilir’ hükmü uyarınca 392’şer lira para cezası kesildi.