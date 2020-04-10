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Bursa'da koronavirüs hastası kadın hastaneden kaçtı evinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan Melek K. (65), polis tarafından evinde yakalandı. Melek K., ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı.

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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Melek K., koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı. Melek K. bugün hastaneden kaçtı.

Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Melek K.'nin merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gitti.

Evinde olduğu belirlenen Melek K., gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Melek K.'nin eşi Mehmet K. (71) de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

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