LGS sözel örnek sorular MEB yayınladı LGS çözümlü örnek sorular

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan nisan ayı LGS soru örnek soruları yayınlandı. LGS Nisan ayı örnek sorulara nasıl ulaşılır? İşte sayısal ve sözel LGS örnek soru kitapçığı… MEB Nisan ayı örnek sorular 2020...

Abone ol

MEB nisan ayı örnek LGS soru cevaplarını öğrencilerin erişime açtı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay hazırlanarak, internet sitesinden erişime açılan örnek LGS örnek soru kitapçıkları, artık 15 günde bir yayımlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS Nisan ayı örnek sorular yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ikinci soru kitapçığını erişime açtı.

LGS Nisan ayı örnek soru kitapçığı sözel bölüm için tıklayınız.

15 günde bir yayımlanacak

Bakanlık, bu çerçevede ilk örnek soru kitapçığını ise 27 Mart'ta yayımlamıştı.

LGS'ye giren öğrenciler için 2019 Ekim ayından beri her ay hazırlanan örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, örnek soru kitapçıklarını artık 15 günde bir, birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde yayımlayacak.

LGS kapsamında, 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar soruya yer verildi