Yeni araştırma ortaya çıkardı! Yürürken veya koşarken de koronavirüs bulaşabilir

Yeni tip coronavirüs ile ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Yapılan yeni araştırmaya göre yürüme veya koşma esnasında virüse yakalanabiliniyor. Bu nedenle birisinin arkasından koşarken en az üç metre mesafe bırakmak gerekiyor.

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2021 yılının ilk çeyreğine damgasını vuran yeni koronavirüs (Covid-19) salgını hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken yeni bir araştırma ses getirdi. Yürüme veya koşma esnasında virüsün bulaşma potansiyeline sahip olduğu gün yüzüne çıkarıldı. Bu doğrultuda özellikle açık alanda yürüyüş veya spor yapanların, 'hareket halindeyken virüs bulaşmaz' rahatlığına kapılmaması gerektiği sonucu ortaya çıkmış oldu.

Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, insanların koşarken virüsü nasıl yaydığı video simülasyonuyla ele alındı.

Yeni bir araştırma için uzmanlar tarafından hazırlanan video simülasyonu iki senaryo gösteriyor. Biri iki kişinin yan yana koşması diğeri ise birinin, diğerinin arkasında koşması.

Mesafe ne kadar olmalı

Peki, sosyal mesafe için koşarken arada bırakılması gereken mesafe ne kadar? Birçok ülkede sıraya girerken, bir yerde otururken arada bırakılması gereken mesafeyi bir ya da iki metre olarak belirtildi. Ancak araştırmacılar koşarken bu durumun farklı olduğunu keşfetti.

Bir kişi, koşarken havada asıla kalan damlacıklar nedeniyle, arkasından koşanlara virüsün yayılmasına neden olabiliyor.

Bazı epidemiyologlar, insanlar arasındaki mesafenin yeterli olmadığını, insanlar arasında en az üç metre mesafe bırakılması gerektiğini söylüyor.

Eindhoven Teknik Üniversitesinden Profesör Bert Blocken ve simülasyon teknolojisi şirketi Ansys tarafından hazırlanan videoda, damlacıkların yürürken, koşarken veya bisiklet sürerken altı metreye kadar yayılabildiği gösteriliyor.

Araştırmacıların söylediğine göre biriyle yan yana koşmak, onların arkasında koşmaktan daha güvenli olabilir. Uzmanlar, bu şekilde herhangi bir damlacıkla doğrudan temasa geçilmediğini belirttiler. Simülasyona göre bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında damlacıklar koşucuların yanlarına değil, arkalarına doğru yayılıyor.

Ansys şirketinin sağlık mühendisi Marc Horner “biri öksürdüğünde ya da hapşırdığında damlacıklar havada asılı kalır ve siz iki metre arkasında koşarsanız, bu damlacıklara doğru koşuyor olacaksınız. İki metrelik bir mesafe, damlacıkların yere düşmeleri için yeterli zamanı vermiyor” dedi.