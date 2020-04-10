Ücretsiz maske eczanelerde ne zaman dağıtılacak?

Ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması karar verildi. Peki ücretsiz maske dağıtımı hangi eczanelerden ne zaman yapılacak?

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İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılması kararıyla ilgili açıklama yaptı. SÖZCÜ’ye konuşan Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Eczanelerden ne zaman maske alınabilecek?” sorusuna yanıt verdi.

İLK ETAPTA 2.5 MİLYON MASKE DAĞITILCAK

* Sağlık Bakanlığı üç büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Kooperatif, Selçuk Ecza ve Alliance Healthcare’a sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak.

KOD NUMARASI GÖNDERİLECEK

* Bakanlık, dün itibarıyla maskeleri İstanbul'daki ecza depoları aracılığıyla eczanelerimize dağıtmaya başladı. 20-65 yaş arası vatandaşların telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek.

* Ankara’daki dağıtım kanallarına da bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin ulaştırılacağını ve ardından da vatandaşa eczaneden dağıtıma başlanacağı söylendi. Sonra da diğer şehirlerde dağıtım yapılacak.

MESAJLAR KADEMELİ OLARAK ATILACAK

* Şöyle bir önlemimiz var, Sağlık Bakanlığı o 20-65 yaş arası gruba toplu mesaj atmayacak. Kademeli bir şekilde mesaj atacak. Mesajı gelen vatandaşımız eczaneye gelecek. Diyelim yarın 50-65 yaş arasına mesaj gelecek, belki 3 saat sonra 30-50 yaş arasına mesaj gelecek. Yığılmayı bu şekilde önlemeyi planlıyoruz. 10 gün için kişi başı beş maske verilecek. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.

10 GÜN SONRA BİR MESAJ DAHA GÖNDERİLECEK Mİ?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “10 gün sonra vatandaşlara bu mesaj tekrar mı gönderilecek?” sorusuna şu yanıtı verdi: Bunun cevabını şu anda bilmiyoruz. Çünkü bu çok yeni ve bugün başladı. Ama bu uygulamayı başlattıklarına göre herhalde devamı olacaktır diye düşünüyoruz.