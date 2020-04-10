Arda Turan'dan 100 bin maske yardımı

Futbolcu Arda Turan, söz verdiği 100 bin maske yardımı dağıtımının bir bölümünü yaptı.

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Arda Turan sosyal medya hesabından yapılan yardımı duyurdu. 33 yaşındaki oyuncu yardım kolisini taşırken çekilen fotoğrafını paylaşırken, "Söz verdiğimiz 100000 ağız ve burun korumalığı ( maske ) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik" dedi.

''Allah eksikliğinizi göstermesin"

Arda Turan, yardım için destek veren Ali Bekmezci ve grubu Beks Çorap'a teşekkür ederken; "Bu projeye hiç düşünmeden evet diyen; sevgili İshak Cerit ve Baho abi iyiki varsınız... Bana dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim Allah eksikliğinizi göstermesin" ifadelerini kullandı.

''Siz gerçek kahramanlarsınız"

Arda Turan sağlık çalışanlarını unutmadı ve "Ama asıl teşekkür bugün canlı gözlerle görme fırsatı bulduğum; rütbesi, unvanı, konumu ayrılmaksızın SAĞLIK PERSONELİMİZE. Siz gerçek kahramanlarsınız" diyerek onları övdü.