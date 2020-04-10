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Kahramanmaraş'ta kapalı olan kafeteryalardan televizyon çaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs (kovid-19) nedeniyle kapalı olan kafeteryaları gözüne kestiren Yusuf Y., farklı iş yerlerinden 3 televizyon çaldı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanması kısa sürdü.

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Kahramanmaraş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile açılması yasak olan 3 kafeteryadan televizyon çalan Yusuf Y. (60), polis tarafından yakalandı. 

Televizyonların ikisini çoktan satmıştı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda kapalı tutulan 3 kafeteryaya, kapılarını açarak giren bir kişi, 3 televizyon çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Yusuf T. olduğunu tespit etti. Poliste suç kaydı bulunan Yusuf T. yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde çaldığı televizyonlardan biri ele geçirilen şüpheli, 2 televizyonu sattığını söyledi.

Çaldığı televizyonları taşıma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Yusuf T., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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