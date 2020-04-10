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Koronavirüs dolandırıcılarına dikkat! Bu yöntemlerle tuzağa düşürüyorlar

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte dolandırıcılar yeni yöntemler kullanmaya başladı. Bankalararası Kart Merkezi ve siber güvenlik uzmanları, bu yöntemlere karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte, dolandırıcılık faaliyetlerinde de yeni yöntemler ortaya çıkmaya başladı.İnsanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcılar; koronavirüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden hijyen ürünleri satma gibi bahaneler kullanıyor.

Son günlerde dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlere sıralayan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve siber güvenlik uzmanları kullanıcıların dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

Hangi yöntemleri kullanıyorlar?

1- Kendilerini banka çalışanı gibi tanıtabilirler
Telefonla ya da sahte sosyal medya hesapları üzerinden sizinle iletişime geçerek; faiz indirimi, borç öteleme, aidat iptali gibi birtakım vaatlerle bankacılık ve kredi kartı bilgilerinize erişebilir, sizi sahte internet sitelerine yönlendirebilir, sizden şifre ve kişisel bilgilerinizi talep edebilirler.

2- Koronavirüs salgınını kullanabilirler
Sahte siteler üzerinden eldiven, maske, dezenfektan, kolonya vb. ürünlerin satışını yaparak, şifre ve kişisel bilgilerinizi almak isteyebilirler.

3- Bağış talep edebilirler
Salgını fırsat bilen dolandırıcılar yardımseverlik duygularını istismar ederek sosyal medya üzerinden yardıma muhtaç kişiler için “yardıma muhtaç kişiler var”, “acil yardım fonu oluşturuldu” gibi söylemlerle bağış toplama çağrısı yapabilirler.

Duyguları kullanıyorlar
Finans kuruluşları güvenlikle ilgili her türlü önlemi alsa da kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili özellikle kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor.

Çünkü ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümü, sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapılıyor. Dolayısıyla dolandırıcılığa karşı tedbir alma konusunda en büyük iş kullanıcılara düşüyor.

6 kritik tavsiye

1- Mesaj ve e-postalardaki linkleri kontrol etmeden tıklamayın.

2- Koronavirüs ile ilgili sahte sitelere, kampanyalara ve reklamlara karşı dikkatli olun.

3- Koronavirüs salgınına yönelik bağışlarınızı devlet kurumlarına yapın.

4- Banka veya devlet kurumlarından yapıldığı iddia edilen aramalarda arayan numaranın doğruluğunu internetten teyit edin.

5- Şifrelerinizi, kişisel ve finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

6- İki adımlı doğrulama özelliğini destekleyen internet sitelerinden alışveriş yapmayı tercih edin

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