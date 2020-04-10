53 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor! Bakan Pakdemirli duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmeye çoban desteği kapsamında yapılacak 53 milyon liralık ödemenin, bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Hesaplara yatırılacak

Konu hakkında bir yazılı açıklama yapan Bakan Pakdemirli, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, 53 milyon liralık destek ödemesinin bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacağını söyledi.

10 bin 530 işletme yararlanıyor

Bakan Pakdemirli, şu ifadelere yer verdi: Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.