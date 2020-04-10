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Genco Erkal: Coşkun Tunçtan'ı Koronavirüsten kaybettik

Usta tiyatrocu Genco Erkal, 57 yıllık arkadaşı Coşkun Tunçtan'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Yazar ve yönetmen Coşkun Tunçtan dünya genelinde 1 milyon 570 bini kişinin etkilendiği corona virüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Üzücü haberi sanatçı Genco Erkal verdi.

Tiyatrocu Genco Erkal, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 57 yıllık arkadaşı Coşkun Tunçtan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 

''O belalı hastalıktan bugün kaybettik''
Genco Erkal, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, Bir Delinin Hatıra Defteri’ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan’ı (Fransa’daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Sonu de bir o kadar acıtıyor."

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