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Gaziantep'te mermer işçisi 'Evde kal' çağrısını mesleğine yansıttı

GAZİANTEP'te mermer işçiliği yapan Avni İğde (57), kendi mesleğine ilişkin adımla vatandaşlara, 'Evde kal' çağrısında bulundu. İğde'nin yaptığı mezar taşındaki 'Virüs seni öldürmeden evde kal' yazısı görenlerin ilgisini çekti.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mermer işiyle uğraşana Avni İğde, koronavirüs salgınına karşı insanları uyarmak için ilginç bir yöntem seçti.

İğde, İslahiye- Hassa karayolu üzerindeki iş yerini önüne kendi yaptığı 'virüs seni öldürmeden evde kal' yazılı mezar taşı koydu. Avni İğde görenlerin ilgisini çeken mezar taşını uyarı amaçlı iş yerinin önünde sergilediğini ifade etti.

"Devletimizin çağrısına destek vermek amacıyla.."

Avni İğde, "Mezar taşında bu yazıyı görenler şaşırıyorlar. Koronavirüs ile verilen mücadelede dikkatleri çekerek kişilerin ders çıkarmasını sağlamak amacıyla mezarın baş taşına böylesi bir yazı yazdık. Ülkemizi bu kadar tehdit eden hastalıkla mücadelede devletimizin çağrısına destek vermek, insanlarımızın evde kalmasını sağlamak amacıyla, 'virüs seni öldürmeden evde kal' yazdım. İnşallah bunu görüp okuyanlar kendilerine bir ders çıkartarak devletimizin kendi sağlıkları için yaptıkları 'evde kal' çağrısına uyar" dedi.

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