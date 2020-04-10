Singapur'da Zoom uygulaması yasaklandı! Cinsel içerikli görüntüler yayınladılar

SİNGAPUR'da video konferans uygulaması olan Zoom'dan ders yapılması yasaklandı. Hükümet kararı, 39 ortaokul birinci sınıf öğrencisinin katıldığı bir coğrafya dersinin hack'lenmesi ve ekranlarda müstehcen görüntülerin belirmesi, ardından da iki bilgisayar korsanının öğrencilerden üstlerini açmalarını istemesinden sonra aldı.

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Singapur Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını, soruşturma sonuçlanıncaya kadar okullarda uygulamanın yasaklandığını duyurdu. Olay bir öğrencinin yaşananları annesine söylemesi ve annenin de yerel basına konuşmasıyla duyuldu.

Zoom sözcüsünden açıklama

Zoom sözcüsü yaptığı açıklamada "Bu tür olayların yaşanmasından derin üzüntü duyduk" dedi. Sözcü, yakın bir zaman önce uygulamanın varsayılan ayarlarının değiştirildiğini belirtti. Buna göre toplantıyı organize eden kişinin katılımcıları onaylayabilmesi için bekleme odası özelliği varsayılan ayarlara dahil edildi. Ayarlarda sadece toplantıyı organize eden kişi ekranını paylaşabiliyor.

ABD'de de benzer olaylar

ABD'nin Utah ve Pensilvanya eyaletlerinde son iki hafta içinde benzer olaylar yaşanmıştı. Geçen hafta Utah'da 50 kadar ilkokul öğrencisinin katıldığı bir derste ekranda cinsel içerikli görüntüler belirmiş, bundan bir hafta önce de Cumhuriyetçi Parti'nin eyalet toplantısında cinsel içerikli video izletilmişti. Pensilvanya'da da bir okulun dersi ve yerel yönetim toplantısı hedef alınmıştı.

Günde 200 milyondan fazla kişi kullanıyor

2013'ten beri kullanılan Zoom uygulaması koronavirüs salgınından sonra popüler hale gelmişti. Geçen yıla kadar uygulamanın bir gündeki en yüksek kullanıcı sayısı 10 milyondu. Mart'tan itibaren bu sayının 200 milyonu aştığı belirtiliyor.