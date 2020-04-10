Cristiano Ronaldo koronayı sallamadı antrenman yaptı

Cristiano Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı.Abone ol
Futbol hayatında İtalya'nın Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.
İdman görüntüleri ortaya çıktı
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Tepki çekti
Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti.
Ronaldo ayrıcalıklı değil
Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Cristiano Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.