Paskalya ne zaman paskalya bayramı nedir?

Nisan ayının ortalarına doğru en çok araştırılan konulardan biri de Paskalya Bayramı oldu. Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olan Paskalya Bayramı, çeşitli ritüelleri de içerisinde barındırıyor. Peki, Paskalya nedir? Paskalya Bayramı nerelerde kutlanır? 2020 Paskalya Bayramı ne zaman?

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Nisan ayının ortalarına doğru en çok araştırılan konulardan biri de Paskalya Bayramı oldu. Sanat, siyaset ve iş dünyasından pek çok isim Paskalya Bayramı mesajını sosyal medya aracılığıyla veriyor. Yapılan paylaşımlar ardından bir Hristiyan geleneği olan Paskalya Bayramı'na yönelik bazı sorular gündeme geliyor. Peki, Paskalya Bayramı nedir, nerelerde kutlanır? Paskalya Bayramı ne zaman kutlanır, bu bayramın gelenekleri neler?

Paskalya Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayramdır. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

PASKALYA GELENEKLERİ

Paskalya Bayramı bazı ritüelleri ve gelenekleri içerisinde barındırır. Paskalya gelenekleri kutlandığı ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir..

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer..

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır ; mumlar yakılır; dualar okunur..

Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer..

Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı..

Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.

PASKALYA’NIN TARİHİ

İsa'nın dirildiği günü belirleme hususu, 8. yüzyıla kadar Doğu ve Batı kiliseleri arasında başlıca tartışma konularından biri oldu. Anadolu'daki Hristiyanlar İsa'nın çarmıha gerildiği günü, Yahudilerin Pesah (Hamursuz Bayramı) olarak kutladığı, baharın ilk dolunayından sonraki 14. gün (Yahudi Takvimi'ne göre 14 Nisan) olarak belirlediler. Diriliş gününü de –haftanın hangi gününe geldiğine bakılmaksızın– bundan üç gün sonrası, yani 17 Nisan olarak belirlediler. Ancak Yahudi Takvimi'nde de adı Nisan olan bu ay, günümüzde kullandığımız Gregoryen Takvimi'ndeki Nisan ayı ile örtüşmemektedir.