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Karabük'te kononavirüsten 4. kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Karabük’te rahatsızlığından dolayı hastaneye giden ve burada yapılan tetkiklerde koronavirüs’e yakalandığı belirlenen 78 yaşındaki bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Daha önce By-Pass ameliyatı olan ve 1 hafta önce de rahatsızlığından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden 78 yaşındaki Necati Pınarbaşı’ya yapılan tetkiklerinde Korona Virüs’e yakalandığı tespit edildi.

Hastanede yoğun bakım servisinde Korona Virüs tedavisine başlanan yaşlı adamın, eşi ve yakınları da evlerinde karantinaya alınmıştı. Bir hafta süren mücadeleye rağmen virüsten dolayı hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi.

Cenaze aracından indirilmeden namazı kılındı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Pınarbaşı’nın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte toprağa verildi.
Karabük’te son 10 gün içerisinde Korona Virüs’ten (Covid-19) dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 oldu.

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