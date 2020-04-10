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İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan çarpıcı Berfin Özek iddiası bakın saldırganı neden affetmiş

İyi Partili Lütfü Türkkan, eski sevgilisi tarafından yüzüne asitle saldırıda bulunulan Berfin Özek ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Türkkan Özek'in avukatıyla görüştüğünü söyleyerek, avukatın, 'saldırganın çıkınca kendisine bir daha kötülük yapacağını düşünerek böyle bir dilekçe yazmaya mecbur kaldı’ dediğini öne sürdü.

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İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan, saldırganını affeden Berfin Özek’in avukatıyla görüştüğünü söyleyerek, avukatın, ‘Berfin bu yasayla beraber kendi yüzüne asit atan eski erkek arkadaşının dışarı çıkacağını ve kendisine bir daha kötülük yapacağını düşünerek böyle bir dilekçe yazmaya mecbur kaldı’ dediğini öne sürdü.

Türkkan, Meclis Genel Kurulu’nda infaz kanunu teklifi hakkında konuştu. Mahkemeye dilekçe sunarak yüzüne asit atan Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri çeken Berfin Özek’in avukatı ile görüştüğünü anlatan Türkkan şunları söyledi:

“Berfin kızımızdan bahsetmiştim. Bir dilekçe vermiş hem avukatlarını azletmiş hem de 'Davadan vazgeçiyorum' demiş. Yüze asit atarak işlenen yaralama suçu şikâyete bağlı bir suç değil tabii, o nedenle şikâyetin geri alınmasının davaya bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum, kamu davası devam edecek. Ancak Berfin’i böyle bir dilekçeye yazmaya iten nedenin ne olduğunu merak ettiniz mi? Ben Berfin’in avukatlarıyla konuştum, 'Berfin bu yasayla beraber kendi yüzüne asit atan eski erkek arkadaşının dışarı çıkacağını ve kendisine bir daha kötülük yapacağını düşünerek böyle bir dilekçe yazmaya mecbur kaldı' dediler.”

Ak Partili vekilden açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Berfin Özek’in avukatının, 'Düzenlemeyi destekliyoruz' açıklaması olduğunu söyledi ve “İskenderun Kadın Platformu da 'Canavarca hisle işlenen bu tür durumlardaki ceza artırımının yanındayız' diyor, bunu da yüce Meclis’in bilgisine sunuyorum” dedi.

Akbaşoğlu’nun ardından söz alan Türkkan, “Berfin kızımızın üç avukatı var, bunlardan ikisini azletmiş. Zannediyorum, azlettiği avukatlardan biri de böyle bir demeç vermiş olabilir. Ama ben bir şey daha söyleyeceğim size: Berfin kızımızın uğradığı bu saldırıdan sonra avukatların da ciddi anlamda savunma konusunda korkuları olduğunu bizatihi belirttiler. Avukatların savunma mekanizması bile, bu adamın çıktıktan sonra kendilerine böyle bir tavırla yaklaşacağından dolayı bir korkuları var” diye konuştu.

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